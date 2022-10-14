Экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской галерее
16:12 14.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Как сообщает в пятницу телеканал «Скай ньюс», после этого две девушки приклеили себя суперклеем к стене галереи рядом с картиной.
Стоимость полотна оценивается в 73 млн фунтов стерлингов (82 млн долларов по текущему курсу).
«Что стоит больше? Искусство или жизни людей?» — выкрикнула одна из девушек в ответ на возмущенные возгласы посетителей галереи.
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