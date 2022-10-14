Экоактивисты облили супом картину Ван Гога «Подсолнухи» в лондонской галерее

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Активистки природоохранного движения Just stop oil («Просто покончите с нефтью») облили томатным супом знаменитую картину голландского художника Винсента Ван Гога (1853-1890) «Подсолнухи» в Национальной галерее Лондона. Как сообщает в пятницу телеканал «Скай ньюс», после этого две девушки приклеили себя суперклеем к стене галереи рядом с картиной.

Стоимость полотна оценивается в 73 млн фунтов стерлингов (82 млн долларов по текущему курсу).

«Что стоит больше? Искусство или жизни людей?» — выкрикнула одна из девушек в ответ на возмущенные возгласы посетителей галереи.