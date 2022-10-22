Борис Джонсон снова будет претендовать на должность премьера Великобритании - СМИ

23:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон снова будет претендовать на должность главы правительства после отставки Лиз Трасс. Об этом в пятницу сообщил соратник Джонсона депутат Палаты общин британского парламента от правящей Консервативной партии Джеймс Даддридж в интервью телеканалу «Скай ньюс».

По словам парламентария, экс-премьер лично заверил его в готовности участвовать в предвыборной гонке. «Я собираюсь сделать это», — сказал Джонсон, которого процитировал Даддридж. Парламентарий отметил, что бывший глава правительства в субботу вернется в Великобританию после отпуска в одной из стран Карибского бассейна.