Борис Джонсон снова будет претендовать на должность премьера Великобритании - СМИ
23:30 21.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По словам парламентария, экс-премьер лично заверил его в готовности участвовать в предвыборной гонке. «Я собираюсь сделать это», — сказал Джонсон, которого процитировал Даддридж. Парламентарий отметил, что бывший глава правительства в субботу вернется в Великобританию после отпуска в одной из стран Карибского бассейна.
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