Число заражений и смертей от COVID-19 в России продолжает снижаться
11:10 23.10.2022 Источник: Интерфакс
"В РФ выявлено 8 672 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 54,8%", - сообщили в оперштабе.Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших.
За минувшие сутки скончались 88 человек, накануне сообщалось о 90 умерших. "Выздоровели за сутки 10 578 человек, или на 29,6% меньше в сравнении с 22 октября", - говорится в сообщении.
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