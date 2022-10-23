0
0
2
НОВОСТИ

Число заражений и смертей от COVID-19 в России продолжает снижаться

11:10 23.10.2022 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с конца июля и составил почти 8,7 тыс. случаев, скончались 88 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 8 672 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 54,8%", - сообщили в оперштабе.

Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 88 человек, накануне сообщалось о 90 умерших. "Выздоровели за сутки 10 578 человек, или на 29,6% меньше в сравнении с 22 октября", - говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 22.10.2022
В СПЧ рассказали о неравенстве прав добровольцев и мобилизованных
0
226
21:10 21.10.2022
Впервые за 30 лет США покажут новый стратегический бомбардировщик
0
336
16:32 21.10.2022
Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны США — МО РФ
0
360
13:00 21.10.2022
В Кремле не обсуждается увеличение срока службы по призыву и призыв женщин
0
377
22:40 20.10.2022
Американская подлодка с ядерными ракетами прибыла на патрулирование в Аравийское море
0
473
19:20 20.10.2022
Путин проверил подготовку мобилизованных на полигоне в Рязанской области
0
474
17:32 20.10.2022
Пять ракетных ударов нанесено ВСУ по Каховской ГЭС за сутки — власти
0
498
14:00 20.10.2022
Сенатор Джабаров предложил подумать о возвращении к двухлетней службе в армии
0
524
13:05 20.10.2022
В ДНР уничтожена радиолокационная станция ВСУ для обнаружения маловысотных целей — МО РФ
0
514
12:32 20.10.2022
ВСУ за сутки четыре раза безуспешно пытались прорваться на херсонском направлении
0
523

Возврат к списку