Число заражений и смертей от COVID-19 в России продолжает снижаться

11:10 Источник: Интерфакс

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ стал минимальным с конца июля и составил почти 8,7 тыс. случаев, скончались 88 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

"В РФ выявлено 8 672 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 54,8%", - сообщили в оперштабе.

Показатель заболеваемости за сутки стал минимальным с конца июля, однако тогда отмечался рост числа заболевших.

За минувшие сутки скончались 88 человек, накануне сообщалось о 90 умерших. "Выздоровели за сутки 10 578 человек, или на 29,6% меньше в сравнении с 22 октября", - говорится в сообщении.