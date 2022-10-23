В Киеве снова планируется веерное отключение электроэнергии

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевские энергетики в воскресенье снова ввели стабилизационные веерные отключения электричества, хотя еще утром говорили, что таких мер принимать не будут. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

«По распоряжению НЭК „Укрэнерго“ в Киеве начались стабилизационные отключения света», — говорится в сообщении. Утром в воскресенье в ДТЭК «Киевские региональные электросети» сообщили, что отключений не будет.