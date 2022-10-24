В России выявили 7 329 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 329, летальных исходов из-за ковида — на 89. Об этом сообщили в понедельник журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 8 672 случая заражения и 88 смертей, всего с начала пандемии — 21 380 264 и 389 626 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 8 329 против 10 578 днем ранее, до 20 727 435.