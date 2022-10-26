0
0
3
НОВОСТИ

Под Лиманом был бой между польскими наемниками и украинскими националистами — МВД ЛНР

14:12 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские наемники на лиманском направлении после ряда неудач отказались идти в наступление, а позже уничтожили группу украинских националистов, которую отправили к ним для восстановления дисциплины. Об этом в среду сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«На лиманском направлении произошел казус. После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед», — написал он в телеграм-канале. По его информации, у группы украинских националистов, которую отправили разобраться с ситуацией, «разговора не получилось», их уничтожили. «Сейчас там намечается бойня между иностранцами и нацистами», — добавил Киселев.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:00 26.10.2022
ВС РФ уничтожили до 125 военных ВСУ при их атаке на николаево-криворожском направлении
0
80
13:32 26.10.2022
Отдельные страны не желают видеть развития Китая и России — временный поверенный КНР в РФ
0
121
13:20 26.10.2022
Иран ввел санкции против 12 физических лиц и 8 структур Евросоюза — МИД
0
131
13:05 26.10.2022
В Запорожской области каждую неделю задерживают 1-2 украинских ДРГ
0
151
13:00 26.10.2022
В Монголии 65% пастбищ пришли в негодность, обострилась проблема опустынивания — президент
0
180
12:50 26.10.2022
В ФЕОР резко отреагировали на статью помощника секретаря СБ РФ
0
224
12:32 26.10.2022
Минфин РФ предусмотрел средства на нужды СВО в текущем году — Силуанов
0
192
12:20 26.10.2022
В Москве выявили 1 039 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
182
12:05 26.10.2022
Город Запорожье превращается в укрепрайон наподобие Мариуполя — Балицкий
0
219
12:00 26.10.2022
В России выявили 7 518 случаев заражения коронавирусом за сутки
0
193

Возврат к списку