Под Лиманом был бой между польскими наемниками и украинскими националистами — МВД ЛНР
14:12 26.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Польские наемники на лиманском направлении после ряда неудач отказались идти в наступление, а позже уничтожили группу украинских националистов, которую отправили к ним для восстановления дисциплины. Об этом в среду сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.
«На лиманском направлении произошел казус. После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед», — написал он в телеграм-канале. По его информации, у группы украинских националистов, которую отправили разобраться с ситуацией, «разговора не получилось», их уничтожили. «Сейчас там намечается бойня между иностранцами и нацистами», — добавил Киселев.
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