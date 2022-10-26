Под Лиманом был бой между польскими наемниками и украинскими националистами — МВД ЛНР

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польские наемники на лиманском направлении после ряда неудач отказались идти в наступление, а позже уничтожили группу украинских националистов, которую отправили к ним для восстановления дисциплины. Об этом в среду сообщил помощник министра внутренних дел ЛНР Виталий Киселев.

«На лиманском направлении произошел казус. После нескольких неудачных попыток сходить в атаку наемники из числа поляков отказались испытывать судьбу и идти вперед», — написал он в телеграм-канале. По его информации, у группы украинских националистов, которую отправили разобраться с ситуацией, «разговора не получилось», их уничтожили. «Сейчас там намечается бойня между иностранцами и нацистами», — добавил Киселев.