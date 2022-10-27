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НОВОСТИ

ЕС в 2022 году потратит 1 трлн евро на защиту от своих санкций против России — Сечин

11:05 27.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Затраты стран ЕС на защиту потребителей от собственных санкций против РФ превысили 500 млрд евро и достигнут 1 трлн евро к концу года. Европа потеряла возможность диверсификации энергоресурсов, свою субъектность и стала первоочередной жертвой политики США, сказал исполнительный директор «Роснефти» Игорь Сечин, выступая с докладом в рамках XV Веронского Евразийского экономического форума в Баку в четверг.

«Затраты Евросоюза на защиту потребителей от собственных антироссийских санкций превысили 500 млрд евро и к концу года достигнут 1 трлн евро», — сказал он.

«Первоочередной жертвой американской политики стала потерявшая свою субъектность Европа, у которой пропала возможность диверсификации поставок энергоресурсов. И как результат, отток капитала и промышленных предприятий, перенаправляющих деятельность в США, где условия более предпочтительные», — добавил Сечин.

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