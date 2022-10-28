Андрей Бочкарёв: Уровень обеспеченности жильем в Москве ежегодно растет

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Такой показатель как уровень обеспеченности горожан жильем в Москве ежегодно растет, заявил заммэра Москвы в столичном правительстве по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв. По его данным, показатель сегодня составляет 22,3 квадратных метров на одного жителя мегаполиса. Это общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на одного жителя Москвы.

По словам Бочкарева, рост обеспеченности жильем достигнут «благодаря высоким темпам строительства». При этом положительную динамику по годовому объему вводимого жилья на в Москве отмечают последние 10 лет. «Например, в прошлом 2021 году в городе Москве введен рекордный объем жилья – 7,81 млн квадратных метров, - отметил заммэра. - А уже с начала этого года построено и введено в эксплуатацию более 4,9 млн квадратных метров жилья».