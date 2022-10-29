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Губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников в акватории бухты

08:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Корабли Черноморского флота в субботу утром отбивают атаку беспилотников (БПЛА), никакие объекты в городе не повреждены, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

"Корабли ЧФ отбивают атаку БПЛА в акватории Севастопольской бухты. В городе никакие объекты не поражены. Ситуация под контролем. Все оперативные службы наготове", - написал он.

Глава города призвал жителей сохранять спокойствие.

Как передает корреспондент ТАСС, сильный взрыв раздался около 04:20 мск в субботу, затем были слышны еще несколько хлопков.

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