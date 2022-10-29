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США утратили первенство в экспорте ядерных реакторов, оно перешло к РФ — глава МАГАТЭ

08:40 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты утратили первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов, оно перешло к России. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — отметил Гросси, комментируя вопрос о коммерческих технологиях ядерной энергетики. По его словам, в настоящее время «главный поставщик [коммерческих ядерных технологий на мировые рынки] — российский», то есть Росатом.

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