США утратили первенство в экспорте ядерных реакторов, оно перешло к РФ — глава МАГАТЭ

08:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты утратили первенство на мировых коммерческих рынках ядерных реакторов, оно перешло к России. Об этом заявил в пятницу генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси.

«Считаю, что это вызов для Америки. Она традиционно была лидером. Она утратила это лидерство», — отметил Гросси, комментируя вопрос о коммерческих технологиях ядерной энергетики. По его словам, в настоящее время «главный поставщик [коммерческих ядерных технологий на мировые рынки] — российский», то есть Росатом.