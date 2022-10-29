Республиканцы выступили против инициативы о передаче Киеву изъятых активов РФ — WP

08:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Группа законодателей США из числа республиканцев выступила против включения в окончательную версию проекта оборонного бюджета страны на 2023 финансовый год (начался 1 октября) положения, согласно которому американские власти могли бы направлять Киеву средства от продажи конфискованных активов РФ. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в электронной версии газеты «Вашингтон пост».

Как отмечает издание со ссылкой на лиц, участвующих в переговорах в Конгрессе, в защиту данной поправки выступают демократы. По их мнению, если она не войдет в итоговую версию документа, то это «ограничит возможности администрации [президента США Джо] Байдена предоставлять помощь находящейся в тяжелом положении экономике Украины». «Республиканцы заявляют, что поправка не была в полной мере утверждена соответствующими комитетами [в Конгрессе США]», — отмечается в материале.

Республиканцы указывают на то, что данное положение должны проанализировать юридические комитеты Палаты представителей и Сената. Кроме того, противники поправки считают, что она не была в достаточной мере рассмотрена с точки зрения возможных судебных разбирательств. Республиканцы вместо этого предлагают принять дополнительные меры для ограничения доходов России от продажи энергоносителей, говорится в материале.

В статье приводятся слова помощника законодателей из числа демократов. Он отметил, что поправка, о которой идет речь, была включена в ту версию законопроекта, которая ранее уже была одобрена Палатой представителей Конгресса США. Поэтому, по его словам, ее следует включить и в окончательную версию документа.