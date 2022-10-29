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НОВОСТИ

Кадыров сообщил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине

09:00 29.10.2022 Источник: Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине и рассказал о ее ходе.

Глава республики сообщил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще 300 получили ранения.  Lenta.Ru

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