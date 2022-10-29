Кадыров сообщил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине

09:00 Источник: Lenta.ru

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале заявил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине и рассказал о ее ходе.

Глава республики сообщил, что с 25 по 27 октября на Николаево-Криворожском направлении средствами огневого поражения было уничтожено 657 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ), еще 300 получили ранения. Lenta.Ru