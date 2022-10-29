0
0
48
НОВОСТИ

Глава суда ООН не ответила, являются ли поставщики оружия Киеву сторонами конфликта

09:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Международного суда ООН Джоан Донохью не дала оценку того, являются ли государства, поставляющие вооружения Украине, сторонами конфликта. В ходе брифинга в пятницу в ООН Донохью был задан вопрос о конвенциях 1907 года о правах и обязанностях нейтральных стран и лиц в случае сухопутной и морской войн. Конвенции подчеркивают, что «на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки», а также, что «передача, по какому бы то ни было основанию, прямо или косвенно, нейтральной державой державе воюющей военных судов, боеприпасов или всякого военного материала воспрещается».

«У нас как у суда нет мнения по общим юридическим вопросам, не представленным суду в рамках дел. Подобными вопросами могут заняться ученые, заинтересованные государства», — считает Донохью, отвечая на вопрос применения конвенций к случаям поставок вооружений Киеву.

По ее утверждению, Международный суд ООН не может рассматривать вопросы, не стоящие перед структурой в рамках дел. Международный чиновник отметила, что не может дать ответ на вопрос.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

09:00 29.10.2022
Кадыров сообщил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине
0
150
08:50 29.10.2022
Республиканцы выступили против инициативы о передаче Киеву изъятых активов РФ — WP
0
149
08:40 29.10.2022
США утратили первенство в экспорте ядерных реакторов, оно перешло к РФ — глава МАГАТЭ
0
157
08:30 29.10.2022
Губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников в акватории бухты
0
165
22:05 28.10.2022
Британия прекратит импорт СПГ из России с 1 января 2023 г
0
629
21:45 28.10.2022
У "Твиттера" появится совет по модерации контента - Маск
0
553
20:35 28.10.2022
Знаменитый музыкант Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет
0
591
19:01 28.10.2022
Освоить железо и стать гибче: чему бабушек и дедушек учат внуки
0
764
17:40 28.10.2022
Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России
0
829
17:12 28.10.2022
Матвиенко хотела бы, чтобы уехавшие за рубеж и поливающие РФ грязью оставались там
0
816

Возврат к списку