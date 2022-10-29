Глава суда ООН не ответила, являются ли поставщики оружия Киеву сторонами конфликта

09:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Международного суда ООН Джоан Донохью не дала оценку того, являются ли государства, поставляющие вооружения Украине, сторонами конфликта. В ходе брифинга в пятницу в ООН Донохью был задан вопрос о конвенциях 1907 года о правах и обязанностях нейтральных стран и лиц в случае сухопутной и морской войн. Конвенции подчеркивают, что «на территории нейтральной державы в пользу воюющих не могут быть формируемы военные отряды и открываемы учреждения для вербовки», а также, что «передача, по какому бы то ни было основанию, прямо или косвенно, нейтральной державой державе воюющей военных судов, боеприпасов или всякого военного материала воспрещается».

«У нас как у суда нет мнения по общим юридическим вопросам, не представленным суду в рамках дел. Подобными вопросами могут заняться ученые, заинтересованные государства», — считает Донохью, отвечая на вопрос применения конвенций к случаям поставок вооружений Киеву.

По ее утверждению, Международный суд ООН не может рассматривать вопросы, не стоящие перед структурой в рамках дел. Международный чиновник отметила, что не может дать ответ на вопрос.