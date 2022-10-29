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НОВОСТИ

Американский генерал согласился со словами Путина о "тяжелом десятилетии"

10:00 29.10.2022 Источник: Lenta.ru

Президент России Владимир Путин оказался прав в своем предупреждении, что миру предстоит самое тяжелое и опасное десятилетие со времен Второй мировой войны. Об этом заявил бригадный Генерал ВВС США в отставке Блейн Холт в интервью Newsmax.

«Слабость Америки и вакуум лидерства действительно создают опасность глобального масштаба», — согласился Холт со словами российского президента.

Генерал вспомнил заявление Путина о том, что Россия открыта для дипломатии по вопросу решения украинского конфликта. По его мнению, Соединенные Штаты должны сесть за стол переговоров, чтобы не допустить эскалацию конфликта.

«Нам не обязательно соглашаться на их условия, мы можем разговаривать жестко. Но нам лучше сесть за стол переговоров», — резюмировал генерал.  Lenta.Ru

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