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НОВОСТИ

Британия может заморозить траты на помощь за рубеж - СМИ

10:30 29.10.2022 Источник: РБК

Траты Великобритании на международное развитие могут быть зафиксированы на минимальном уровне 0,5% от ВВП до 2024-2025 года для экономии средств, их временно снизили с 0,7% во время пандемии коронавируса. Об этом пишет The Telegraph со ссылкой на источники в Казначействе. Такое решение позволить британскому бюджету экономить 4 млрд фунтов стерлингов ежегодно (около $4,52 млрд), считают чиновники.

Премьер Великобритании Риши Сунак предупредил в пятницу, 28 октября, о грядущих «сложных решениях» для спасения экономики в тяжелых финансовых условиях.

Вскоре после назначения на должность Сунак переговорил с украинским президентом Владимиром Зеленским, пообещав со стороны Великобритании постоянную солидарность и поддержку "такую же сильную, как и ранее".  РБК

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