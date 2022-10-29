0
0
3
НОВОСТИ

США должны компенсировать миру издержки от последствий пандемии коронавируса — Володин

11:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что США обязаны компенсировать мировым странам издержки от последствий пандемии коронавируса.

«Ученые разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус. ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса. США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии», — написал он в своем телеграм-канале в субботу по итогам опроса на тему происхождения коронавируса.

Володин сообщил, что по итогам проведенного им опроса 95% подписчиков считают, что коронавирус создан искусственно.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:30 29.10.2022
Британия может заморозить траты на помощь за рубеж - СМИ
0
122
10:00 29.10.2022
Американский генерал согласился со словами Путина о "тяжелом десятилетии"
0
184
09:30 29.10.2022
Глава суда ООН не ответила, являются ли поставщики оружия Киеву сторонами конфликта
0
232
09:00 29.10.2022
Кадыров сообщил о проведении специальной отдельной операции «Возмездие» на Украине
0
326
08:50 29.10.2022
Республиканцы выступили против инициативы о передаче Киеву изъятых активов РФ — WP
0
277
08:40 29.10.2022
США утратили первенство в экспорте ядерных реакторов, оно перешло к РФ — глава МАГАТЭ
0
274
08:30 29.10.2022
Губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников в акватории бухты
0
278
22:05 28.10.2022
Британия прекратит импорт СПГ из России с 1 января 2023 г
0
687
21:45 28.10.2022
У "Твиттера" появится совет по модерации контента - Маск
0
608
20:35 28.10.2022
Знаменитый музыкант Джерри Ли Льюис скончался в возрасте 87 лет
0
639

Возврат к списку