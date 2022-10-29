США должны компенсировать миру издержки от последствий пандемии коронавируса — Володин

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает, что США обязаны компенсировать мировым странам издержки от последствий пандемии коронавируса.

«Ученые разных стран нашли доказательства лабораторного происхождения COVID-19. Под контролем Пентагона в 30 государствах мира находится 336 биолабораторий, способных создать подобный вирус. ООН должна провести независимое расследование о причастности Вашингтона к появлению коронавируса. США обязаны компенсировать странам издержки от последствий пандемии», — написал он в своем телеграм-канале в субботу по итогам опроса на тему происхождения коронавируса.

Володин сообщил, что по итогам проведенного им опроса 95% подписчиков считают, что коронавирус создан искусственно.