В ЕС допустили разморозку 300 млрд евро резервов РФ после начала восстановления Украины
11:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс считает, что замороженные золотовалютные резервы Москвы объемом 300 млрд евро можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России. Его позиция опубликована в субботу в газетах германской редакционной группы «Функе».
«Украина хочет использовать данные средства для восстановления, — сказал еврокомиссар. — С моей точки зрения, можно сохранять эти 300 млрд евро в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении».
НОВОСТИ
- 08:30 29.10.2022
- Губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников в акватории бухты
- 17:40 28.10.2022
- Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России
- 16:32 28.10.2022
- ВС Украины нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне
- 16:00 28.10.2022
- Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении ПТРК NLAW
- 14:32 28.10.2022
- ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне, все ракеты сбиты ПВО
- 10:00 28.10.2022
- КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности — Рёнхап
- 16:12 27.10.2022
- ВС РФ уничтожили украинский завод по производству ракетного топлива под Павлоградом
- 16:00 27.10.2022
- В Одессе слышны звуки взрывов - СМИ
- 12:20 27.10.2022
- ВС Украины несут большие потери в силе и технике на херсонском направлении — Стремоусов
- 10:20 27.10.2022
- ВСУ обстреляли Херсон четырьмя ракетами «Хаймарс», их все сбила ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать