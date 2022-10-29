В ЕС допустили разморозку 300 млрд евро резервов РФ после начала восстановления Украины

11:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссар по вопросам юстиции и соблюдения верховенства права Дидье Рейндерс считает, что замороженные золотовалютные резервы Москвы объемом 300 млрд евро можно сохранять в качестве гарантии до тех пор, пока не начнется восстановление Украины с участием России. Его позиция опубликована в субботу в газетах германской редакционной группы «Функе».

«Украина хочет использовать данные средства для восстановления, — сказал еврокомиссар. — С моей точки зрения, можно сохранять эти 300 млрд евро в качестве гарантии как минимум до тех пор, пока Россия добровольно не будет участвовать в восстановлении».