Надводный беспилотник уничтожен около Севастополя, помимо БПЛА
12:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Надводный беспилотник и БПЛА были уничтожены в акватории Севастопольской бухты, пострадавших нет, написал губернатор Михаил Развожаев в субботу в телеграм-канале.
Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.
«Помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. <…> В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — написал Развожаев.
НОВОСТИ
- 08:30 29.10.2022
- Губернатор Севастополя заявил об атаке беспилотников в акватории бухты
- 17:40 28.10.2022
- Шойгу доложил Путину о завершении частичной мобилизации в России
- 16:32 28.10.2022
- ВС Украины нанесли ракетный удар по онкодиспансеру в Херсоне
- 16:00 28.10.2022
- Великобритания поставила Украине половину имеющихся на вооружении ПТРК NLAW
- 14:32 28.10.2022
- ВСУ обстреляли Антоновский мост в Херсоне, все ракеты сбиты ПВО
- 10:00 28.10.2022
- КНДР произвела запуск двух баллистических ракет малой дальности — Рёнхап
- 16:12 27.10.2022
- ВС РФ уничтожили украинский завод по производству ракетного топлива под Павлоградом
- 16:00 27.10.2022
- В Одессе слышны звуки взрывов - СМИ
- 12:20 27.10.2022
- ВС Украины несут большие потери в силе и технике на херсонском направлении — Стремоусов
- 10:20 27.10.2022
- ВСУ обстреляли Херсон четырьмя ракетами «Хаймарс», их все сбила ПВО
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать