Надводный беспилотник уничтожен около Севастополя, помимо БПЛА

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надводный беспилотник и БПЛА были уничтожены в акватории Севастопольской бухты, пострадавших нет, написал губернатор Михаил Развожаев в субботу в телеграм-канале.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

«Помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. <…> В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — написал Развожаев.