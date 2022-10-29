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НОВОСТИ

Надводный беспилотник уничтожен около Севастополя, помимо БПЛА

12:30 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Надводный беспилотник и БПЛА были уничтожены в акватории Севастопольской бухты, пострадавших нет, написал губернатор Михаил Развожаев в субботу в телеграм-канале.

Ранее губернатор Михаил Развожаев сообщил, что корабли Черноморского флота отбили атаку беспилотников в акватории Севастопольской бухты.

«Помимо БПЛА, наши военные, по предварительной информации, уничтожили в акватории и надводный беспилотник. <…> В общежитии Севастопольского профессионального художественного колледжа на Хрулева, которое находится рядом с акваторией, от громкого звука лопнуло одно оконное стекло. Никто не пострадал», — написал Развожаев.

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