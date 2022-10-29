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В России выявили 7 107 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 29.10.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 7 107, летальных исходов из-за ковида — на 79. Об этом сообщили в субботу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Днем ранее в стране зарегистрировали 7 606 случаев заражения и 78 смертей, всего с начала пандемии — 21 416 922 и 390 029 соответственно.

Число случаев выздоровления увеличилось за сутки на 11 527 против 11 685 днем ранее, до 20 787 116.

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