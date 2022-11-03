Эрдоган: Шольц изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка

22:56 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в среду президент Турции Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Ахабер.

«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — приводит его слова газета «Сабах».