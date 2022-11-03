0
0
135
НОВОСТИ

Эрдоган: Шольц изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка

22:56 02.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер ФРГ Олаф Шольц изменил свою позицию и теперь выступает за поиск общего языка с президентом России Владимиром Путиным. Такое мнение высказал в среду президент Турции Тайип Эрдоган в интервью телеканалу Ахабер.

«Дипломатия лидеров имеет решающее значение для решения проблем. Даже канцлер Германии Шольц месяц назад занимал совершенно иную позицию в отношении Путина, а теперь изменил свою позицию в отношении России, выступая за поиск общего языка», — приводит его слова газета «Сабах».

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

20:45 02.11.2022
Алкоголь внесен в список для параллельного импорта
0
236
18:55 02.11.2022
В принятом Мосгордумой бюджете Москвы социальные расходы составят более 50%
0
323
18:28 02.11.2022
СберПервый - лучший банк в стране для премиальных клиентов по версии Frank RG
0
339
18:15 02.11.2022
Банки в шести странах ЕС получили от Moody's негативный прогноз
0
387
17:40 02.11.2022
Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре — Путин
0
412
17:12 02.11.2022
Глава Минобороны Сербии поддержал возвращение обязательной службы в армии
0
372
17:07 02.11.2022
Цифровая трансформация как сервис: Сбер стал лауреатом CNews AWARDS
0
379
17:00 02.11.2022
Минсельхоз не исключает снижения урожая в РФ в 2023 г. из-за уменьшения внесения удобрений
0
395
16:32 02.11.2022
Путин заявил о необходимости непрерывно совершенствовать вооружение
0
417
16:12 02.11.2022
Медведев предупредил диверсантов о возможности исключений в моратории на смертную казнь
0
412

Возврат к списку