Умные устройства Sber со скидкой можно купить в Зеленый день
16:02 03.11.2022
В честь Зеленого дня от Сбера можно приобрести сразу 5 умных устройств с хорошей скидкой до 12 ноября.
ТВ-приставка SberBox по акции доступна за 2990 руб. Она включает голосовое управление, различные видеосервисы, 100+ бесплатных телеканалов, музыку и игры. Можно устанавливать Android-приложения.
Смарт-дисплей SberPortal – за 19 990 руб. В комплекте – потрясающий звук, умная камера для видеозвонков, голосовое и жестовое управление. ТВ, кино, музыка, игры и браузер в компактном формате.
ТВ-медиацентр SberBox Top – за 9990 руб.: умная камера, видеозвонки на большом экране, приложения дополненной реальности и спорт с виртуальным тренером. Встроенные микрофоны и динамик работают, даже когда телевизор выключен.
Умная медиаколонка SberBox Time – за 6990 руб.: сбалансированный звук, облачные игры и виртуальные ассистенты Салют, стильный дизайн и часы с аналоговым циферблатом. Работает как ТВ-приставка.
Телевизоры Sber – 11865 руб. за диагональ 32 дюйма и 17090 руб. за 43 дюйма. Это две новые модели недорогих телевизоров с российской операционной системой Салют ТВ и безрамочным дизайном. Управление голосом, большой выбор телеканалов, кино, сериалы, видео из интернета, детский режим.
Эти и другие выгодные предложения – на сайте акции.
Сбер уже пятый год подряд проводит Зеленый день. Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании SberDevices, СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зеленый день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учетной записи – Сбер ID – гарантирует безопасность платежей.
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