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В Москве выявили 757 случаев заражения коронавирусом за сутки

13:00 04.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 757 против 843 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в четверг.

Всего в столице с начала пандемии выявили 3 233 918 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни за сутки возросло на 12 против 13 днем ранее, до 46 665. Количество случаев выздоровления за сутки увеличилось на 780, до 3 043 372.

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