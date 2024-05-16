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Китай поддерживает усилия России по защите своего суверенитета - заявление

13:00 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В подписанном сегодня президентом России Владимиром Путиным и Председателем КНР Си Цзиньпином заявлении об углублении партнерства содержатся, среди прочего, следующие пункты:

Россия и Китай продолжат координацию в сфере здравоохранения и будут противодействовать попыткам политизировать работу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). «В интересах укрепления здоровья населения во всех странах мира стороны продолжат тесную координацию по вопросам глобального здравоохранения», — говорится в документе.

Россия и Китай выступают против политизации правозащитной повестки и политики двойных стандартов в этой сфере. В числе сфер сотрудничества двух стран названы «противодействие политизации правозащитной повестки, политике „двойных стандартов“ и использованию проблематики прав человека в качестве инструмента для вмешательства во внутренние дела суверенных государств».

Россия и Китай считают циничными и дискриминационными санкции, введенные в обход Совета Безопасности ООН, и осуждают их. «Стороны осуждают циничные действия, предпринимаемые в обход Совета Безопасности ООН, нарушающие Устав ООН и международное право, затрудняющие доступ к правосудию, а также меры, противоречащие правилам ВТО», — говорится в заявлении.

Москва и Пекин осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств, подчеркивают право на применение в таких случаях ответных мер. «Стороны осуждают инициативы по изъятию активов и собственности иностранных государств и подчеркивают право таких государств на применение ответных мер в соответствии с международно-правовыми нормами», — говорится в документе.

Власти КНР поддерживают действия России по защите своего суверенитета и территориальной целостности, а также выступают против вмешательства извне в ее дела. «Китайская сторона поддерживает усилия российской стороны по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне во внутренние дела России», — говорится в документе.

Россия и Китай выступают против политизации спорта и его использования для дискриминации атлетов, страны будут побуждать мировое сообщество изменить такой подход. «Стороны выступают против политизации спорта и его использования в качестве инструмента дискриминации спортсменов по признакам гражданства, языка, религии, политическим и иным убеждениям, расовому или социальному происхождению», — говорится в заявлении.

Россия и Китай считают, что индо-тихоокеанская стратегия США и действия НАТО оказывают негативное воздействие на ситуацию в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). «Стороны отмечают негативное влияние на региональный мир и стабильность „индо-тихоокеанской“ стратегии США, синхронизированной с деструктивной линией НАТО в АТР», — говорится в документе.

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