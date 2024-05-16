Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90% — Путин

12:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превысила 90% и продолжает расти. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин журналистам по итогам российско-китайских переговоров.

«Углублению торгово-инвестиционных связей [между РФ и Китаем] заметно поспособствовали своевременно предпринятые, скоординированные шаги по переводу расчетов между нашими странами в национальные валюты», — сказал российский лидер.

«Доля рубля и юаня в российско-китайских коммерческих операциях превышает уже 90%, и этот показатель продолжает расти», — добавил он.