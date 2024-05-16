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Электропотребление в Единой энергосистеме России с начала года выросло на 3,7%

12:20 16.05.2024 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рост потребления электроэнергии в Единой энергосистеме России с учетом температурного фактора с начала 2024 года составил 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, сообщил журналистам глава «Системного оператора» Федор Опадчий.

При этом абсолютный показатель роста без учета низких температур, а также дополнительного дня високосного года, составляет 4,5%.

«По Единой энергосистеме России получается 4,5% — это абсолютная цифра, 4% — это приведенная к температуре, то есть без учета холодов. Без учета високосного года и с учетом холодов — 3,7%», — сказал он.

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