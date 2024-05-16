Мэр Варшавы имеет самые большие шансы стать новым президентом Польши — опрос

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Мэр Варшавы Рафал Тшасковский имеет самые большие шансы стать новым президентом Польши на выборах в 2025 году. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного центром United Surveys по заказу интернет-портала Wirtualnа Polskа.

По этим данным, Тшасковскому готовы отдать свои голоса 29,6% участников опроса. На втором месте находится бывший премьер Польши Матеуш Моравецкий (2017–2023 гг) с результатом в 25,5% голосов. Третье место занял маршал (спикер) Сейма Шимон Холовня, получивший 13,8%.

Собственный опрос провела также радиостанция Radio Zet, рассмотрев возможные итоги второго тура выборов, в котором избирателям предстояло бы выбрать одного из двух кандидатов — Тшасковского или Моравецкого. Оказалось, что и тут у мэра Варшавы самые высокие шансы. Его хотели бы видеть президентом Польши 83% участников опроса. Моравецкому готовы отдать свои голоса только 17%.

Очередные выборы президента Польши состоятся в 2025 году. Занимающий в настоящее время пост главы государства Анджей Дуда не сможет выставить на них свою кандидатуру, так как занимает президентское кресло уже второй срок.