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НОВОСТИ

«Твиттер», купленный Маском, «извергает ложь на весь мир» - Байден

10:10 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден заявил, что обеспокоен покупкой американским предпринимателем Илоном Маском компании Twitter («Твиттер»), поскольку принадлежащая ей одноименная социальная сеть является инструментом, который «извергает ложь на весь мир».

«Вот чем все мы сейчас обеспокоены: Илон Маск берет и покупает инструмент, который распространяет, извергает ложь на весь мир», — сказал хозяин Белого дома, выступая в пятницу на предвыборном мероприятии в Чикаго (штат Иллинойс). Его слова приводит агентство Рейтер.

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