Из-за ситуации на Украине сохраняются риски закрытия зернового коридора - Столтенберг
13:30 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Пока продолжается война такие риски сохраняются. Для борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно с Украины. Зерновая сделка в этом отношении чрезвычайно важна. Но и войну следует прекращать», — сказал Столтенберг.
Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.
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