Из-за ситуации на Украине сохраняются риски закрытия зернового коридора - Столтенберг

13:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риски повторного закрытия морского гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции из украинских портов из-за ситуации на Украине сохраняются. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу «Хабертюрк».



«Пока продолжается война такие риски сохраняются. Для борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно с Украины. Зерновая сделка в этом отношении чрезвычайно важна. Но и войну следует прекращать», — сказал Столтенберг.



Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.



