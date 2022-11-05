0
0
162
НОВОСТИ

Из-за ситуации на Украине сохраняются риски закрытия зернового коридора - Столтенберг

13:30 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Риски повторного закрытия морского гуманитарного коридора по вывозу сельхозпродукции из украинских портов из-за ситуации на Украине сохраняются. Об этом заявил в субботу генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу «Хабертюрк».

«Пока продолжается война такие риски сохраняются. Для борьбы с голодом необходимо доставлять на мировые рынки зерно с Украины. Зерновая сделка в этом отношении чрезвычайно важна. Но и войну следует прекращать», — сказал Столтенберг.

Россия 2 ноября решила возобновить участие в зерновой сделке после того, как Украина при посредничестве ООН и Турции письменно гарантировала, что не будет использовать коридор безопасности в Черном море в военных целях, сообщили в Минобороны РФ. При этом в Москве заявили, что оставляют за собой право выйти из соглашения, если Киев нарушит данные им гарантии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

14:55 05.11.2022
До конца года будет завершен капитальный ремонт трассы Мелитополь-Бердянск - власти
0
21
14:45 05.11.2022
Под давлением США Киев отменил встречу с иранскими военными экспертами - МИД Ирана
0
51
13:20 05.11.2022
Жители Одессы проголосовали за демонтаж памятника основателю города Екатерине II - власти
0
195
12:20 05.11.2022
Накануне промежуточных выборов в Конгресс Байден заявил об оптимизме
0
225
12:10 05.11.2022
Интерактивный музей под открытым небом заработает на Красной площади заработает
0
240
11:20 05.11.2022
Судить Зеленского и "его подельников" должен военный трибунал в Донбассе - сенатор
0
323
11:10 05.11.2022
Сотрудники Twitter, боровшиеся с распространением фейков в соцсети, уволены - СМИ
0
333
10:20 05.11.2022
Курс боевой подготовки прошли только 10-20% личного состава ВС Украины - НМ ДНР
0
353
10:10 05.11.2022
«Твиттер», купленный Маском, «извергает ложь на весь мир» - Байден
0
404
09:45 05.11.2022
Запад пытается обелить всех, кто боролся и борется с СССР и РФ - МИД РФ
0
415

Возврат к списку