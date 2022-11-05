Сериал "Корона" о жизни Елизаветы II раскритиковали два экс-премьера Великобритании
16:20 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В одном из эпизодов будущего сезона наследник престола принц Чарльз, ныне король Карл III, пытается заручиться поддержкой лейбориста Тони Блэра, пришедшего к власти в 1997 году. По информации газеты, которая получила возможность ознакомиться с материалом для обзора, принц Чарльз в фильме предлагает политику совместную работу, чтобы защитить собственное будущее и проложить путь для свадьбы с Камиллой Паркер-Боулз.
«Не должно вызывать удивления, что это полнейшей и совершенный вздор», — заявил изданию представитель лейбориста, который возглавлял британское правительство в течение 10 лет.
Не менее резко выразился и Мейджор, занимавший пост премьера с 1990 по 1997 год. «Netflix может придерживаться точки зрения, что любая реклама — хорошая реклама. Но я вас уверяю, что это не так, особенно когда он не уважает память тех, кто более не с нами, или вкладывает заявления в уста тех, кто еще жив и не может защитить себя. Выдумка не должна быть выставлена как факты», — говорится в письме сэра Джона, направленного в «Дейли телеграф».
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