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Сериал "Корона" о жизни Елизаветы II раскритиковали два экс-премьера Великобритании

16:20 05.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Два бывших премьер-министра Великобритании — Джон Мейджор и Тони Блэр — раскритиковали телесериал «Корона» (The Crown, 2016 — настоящее время), посвященный жизни королевы Елизаветы II (1926-2022). Высказывания политиков в субботу опубликовала газета «Дейли телеграф» в преддверии выхода 9 ноября на платформе стримингового сервиса Netflix («Нетфликс») нового, пятого по счету, сезона сериала.

В одном из эпизодов будущего сезона наследник престола принц Чарльз, ныне король Карл III, пытается заручиться поддержкой лейбориста Тони Блэра, пришедшего к власти в 1997 году. По информации газеты, которая получила возможность ознакомиться с материалом для обзора, принц Чарльз в фильме предлагает политику совместную работу, чтобы защитить собственное будущее и проложить путь для свадьбы с Камиллой Паркер-Боулз.

«Не должно вызывать удивления, что это полнейшей и совершенный вздор», — заявил изданию представитель лейбориста, который возглавлял британское правительство в течение 10 лет.

Не менее резко выразился и Мейджор, занимавший пост премьера с 1990 по 1997 год. «Netflix может придерживаться точки зрения, что любая реклама — хорошая реклама. Но я вас уверяю, что это не так, особенно когда он не уважает память тех, кто более не с нами, или вкладывает заявления в уста тех, кто еще жив и не может защитить себя. Выдумка не должна быть выставлена как факты», — говорится в письме сэра Джона, направленного в «Дейли телеграф».

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