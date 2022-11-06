Московская неделя интерьера и дизайна с 1 ноября привлекла более 170 тысяч посетителей — вице-мэр Сергунина

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В российской столице в событиях выставочной, деловой и обучающей программ Московской недели интерьера и дизайна приняли участие уже более 170 тыс. человек. Как отмечает заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, к сегодняшнему дню представители бизнеса заключили между собой соглашений (в том числе международные) на 5,6 млрд руб. «С одной стороны, это презентация возможностей отрасли для широкой аудитории, а с другой - площадка для взаимодействия бизнеса. Как российского, так и международного. Предприниматели расширяют здесь деловые связи и подписывают новые контракты», - отметила Сергунина.

Как сообщала «Независимая газета», главными площадками форума, который стартовал 1 ноября и завершится 6 ноября, стали павильоны №55 и №57 на ВДНХ, а также «Цифровое деловое пространство» на Покровке. Всего участники Московской недели интерьера и дизайна используют 86 столичных площадок, в числе которых музеи и торговые центры. В деловой программе форума принимают участие более 270 спикеров, среди которых эксперты отрасли и представители компаний из таких стран как Китай, Индия, Турция, Вьетнам, Казахстан.

В ходе важной для бизнеса мегаполиса дискуссии «Сделано в Москве» представители бизнеса и чиновники обсуждали тренды в сфере дизайна, а также возможности поддержки местных предпринимателей, производящих мебель, строительные и отделочные материалы, а также интерьерные решения. Также обсуждалось будущее цифровой экономики, онлайн-торговля и механизмы доставки товаров потребителю, гости форума участвовали в креативных марафонах (креатонах) для начинающих дизайнеров и архитекторов.

6 ноября на площадках Московской недели интерьера и дизайна запланированы мастер-классы, лекции и дискуссии, например, одна из встреч будет посвящена вариантам оформления коммерческих помещений.