РФ противостоит мировой паранойе о доминировании одних и унижении других — МО Зимбабве
13:32 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия является незаменимым балансировщиком мира, который противодействует глобальной паранойе о доминировании и унижении. Об этом заявила министр обороны, безопасности и по делам ветеранов Зимбабве Оппа Мучингури-Кашири на международной межпартийной конференции «Единой России» «Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности».
«Сегодня Россия является незаменимым балансировщиком мира, который противостоит глобальной паранойе, устроенной на доминировании одних и унижении других», — сказала она.
Министр также добавила, что Зимбабве поддерживает подход России к СВО и защиту славянского населения. «Мы понимаем и принимаем, что люди [в Донбассе] свободно и открыто голосовали за их будущее в РФ», — отметила Оппа Мучингури-Кашири.
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