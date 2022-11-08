РФ противостоит мировой паранойе о доминировании одних и унижении других — МО Зимбабве

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является незаменимым балансировщиком мира, который противодействует глобальной паранойе о доминировании и унижении. Об этом заявила министр обороны, безопасности и по делам ветеранов Зимбабве Оппа Мучингури-Кашири на международной межпартийной конференции «Единой России» «Актуальные вопросы международной безопасности в условиях геополитической нестабильности».

«Сегодня Россия является незаменимым балансировщиком мира, который противостоит глобальной паранойе, устроенной на доминировании одних и унижении других», — сказала она.

Министр также добавила, что Зимбабве поддерживает подход России к СВО и защиту славянского населения. «Мы понимаем и принимаем, что люди [в Донбассе] свободно и открыто голосовали за их будущее в РФ», — отметила Оппа Мучингури-Кашири.