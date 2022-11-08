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Глава МИД Индии назвал Россию надежным и проверенным временем партнером

15:12 08.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия является надежным и проверенным временем партнером Индии, связи двух стран идут на пользу Москве и Нью-Дели. Об этом заявил во вторник глава индийского МИД Субраманьям Джайшанкар по итогам переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

«Для нас Россия является надежным, проверенным временем партнером. Любая объективная оценка наших отношений на протяжении десятилетий подтверждает, что наши отношения идут на пользу обоим государствам», — сказал глава МИД Индии.

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