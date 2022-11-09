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НОВОСТИ

Сбер повысил максимальную ставку по вкладам к Зеленому дню

16:20 09.11.2022

В Зеленый день к своему дню рождения Сбер повышает ставку по линейке СберВкладов – в банке это самые выгодные депозитные продукты с возможностью пополнения. Если открыть вклад на 3 года, то для владельцев годовой подписки СберПрайм+ ставка вырастет с 7,2 до 8,5% годовых, а для остальных клиентов – с 6,2 до 7,5% годовых, рассказал первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев.

Открыть вклады по самой высокой ставке можно с 10 ноября.

Минимальная сумма открытия вклада – 100 тыс. руб., максимальная – не ограничена. Проценты начисляются в конце срока. Вклад можно открыть как в офисах банка, так и в СберБанк Онлайн – в последнем случае ставка может быть выше.

Сбер уже пятый год подряд проводит акцию Зеленый день. Традиционно банк и его партнеры делают интересные и полезные предложения всем жителям России. Среди них выгодные условия по кредитам и вкладам, дебетовым и кредитным картам, другим финансовым продуктам. Свои предложения готовят компании СберСтрахование, СберМаркет, СберМегаМаркет, СберЗдоровье и другие. Из года в год Зеленый день помогает людям решать повседневные задачи, экономя деньги и время. А удобная авторизация по единой учетной записи – Сбер ID – гарантирует безопасность платежей.

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