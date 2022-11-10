Турция получает экономическую выгоду, обходя антироссийские санкции - МИД Греции

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция получает особую экономическую выгоду, обходя санкции против России, и зарабатывает деньги, в то время как Греция и другие страны страдают и теряют доходы. Об этом заявил первый заместитель министра иностранных дел Греции Мильтиадис Варвициотис на состоявшемся в среду в греческом парламенте заседании специальной группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку Парламентской ассамблеи НАТО. Заявления Варвициотиса распространила в четверг его пресс-служба.

Первый замглавы МИД Греции назвал проблематичными действия Турции, которые, по его мнению, не согласуются с европейским законодательством, и несоблюдение ею антироссийских санкций. По его словам, «это открывает окна для Российской Федерации» и Турция извлекает «особую экономическую выгоду за счет их (санкций — прим. ТАСС) обхода, в отличие от цены, которую платят Греция и все другие страны, особенно в отношении энергии, туризма, экспорта». «В то время, когда здесь страдают, кое-кто зарабатывает деньги. Турция удвоила количество мест в своих самолетах для размещения российских пассажиров, а российские олигархи, которые держали свои яхты в местных портах, перебрались в турецкие порты», — утверждал Варвициотис.