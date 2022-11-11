Турция предлагает предоставить Северному Кипру статус наблюдателя в ОТГ — Эрдоган

10:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турция предлагает пригласить Северный Кипр в Организацию тюркских государств (ОТГ) и предоставить ему в ней статус наблюдателя. Об этом в пятницу заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

«Мы должны пригласить Северный Кипр в Организацию тюркских государств в качестве государства-наблюдателя и продемонстрировать им нашу дружбу. Они также наши братья», — сказал Эрдоган на проходящем в Самарканде саммите ОТГ.