Турция предлагает предоставить Северному Кипру статус наблюдателя в ОТГ — Эрдоган
10:05 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турция предлагает пригласить Северный Кипр в Организацию тюркских государств (ОТГ) и предоставить ему в ней статус наблюдателя. Об этом в пятницу заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.
«Мы должны пригласить Северный Кипр в Организацию тюркских государств в качестве государства-наблюдателя и продемонстрировать им нашу дружбу. Они также наши братья», — сказал Эрдоган на проходящем в Самарканде саммите ОТГ.
НОВОСТИ
- 10:20 11.11.2022
- Полицейский, подозреваемый в халатности по делу о давке в Сеуле, найден мертвым
- 10:00 11.11.2022
- Военные самолеты США уже 10 лет не могут пройти проверку готовности — Bloomberg
- 09:32 11.11.2022
- Вашингтон опасается отказа от антироссийских санкций в некоторых странах Европы - Politico
- 09:20 11.11.2022
- Более 50% компаний РФ испытывают нехватку кадров на рынке информбезопасности — опрос
- 09:05 11.11.2022
- Конфликт на Украине не будет завершен, пока оттуда не уйдут силы РФ - Байден
- 09:00 11.11.2022
- США ждут от РФ сигналов о готовности к переговорам по Украине — Госдеп
- 22:45 10.11.2022
- США более не считают РФ страной с рыночной экономикой в отношении антидемпинга
- 21:50 10.11.2022
- Президент США на саммите G20 не планирует встречу с главой МИД РФ - Салливан
- 21:04 10.11.2022
- ООН хочет гарантий безопасности, чтобы оказывать помощь в Херсоне
- 20:17 10.11.2022
- Участники FINOPOLIS обсудили, как искусственный интеллект изменит будущее банков через 10 лет
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать