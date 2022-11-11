Дворкович исключил возможность проведения матча за мировую шахматную корону в России
13:32 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Матч за звание чемпиона мира по шахматам в 2023 году не может быть проведен в России из-за рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК). Об этом ТАСС в пятницу сообщил президент Международной шахматной федерации (FIDE) Аркадий Дворкович.
В июле действующий чемпион мира норвежец Магнус Карлсен отказался от участия в матче за мировую шахматную корону. После отказа норвежца в матче должны приять участие победитель турнира претендентов россиянин Ян Непомнящий и занявший в соревновании второе место китаец Дин Лижэнь. В Федерации шахмат России выразили готовность провести половину матча в Москве, в Третьяковской галерее, вторая половина встречи должна была бы пройти в Китае.
«В России мы не можем проводить чемпионаты мира по рекомендации МОК. Не хотим обострять ситуацию в этой части. И в этой связи Китай — не очень справедливо. Поэтому рассчитываем на нейтральную страну», — сказал Дворкович.
«Сейчас мы ведем переговоры. Мексика — главный претендент, но есть еще пара интересантов, способных вступить в конкуренцию. Решение примем в течение месяца. До конца этого года определимся», — добавил Дворкович.
28 февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации на Украине. 16 марта FIDE запретила сборным России и Белоруссии участвовать в командных турнирах под эгидой организации, однако разрешила представителям этих стран играть в индивидуальных соревнованиях под флагом международной федерации.
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