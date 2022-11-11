Управление беспилотником войдет в список дисциплин ГТО

16:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Введение новой дисциплины по управлению беспилотником повысит интерес молодежи к комплексу «Готов к труду и обороне». Об этом в пятницу заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.

«Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель — к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником, повысит интерес молодежи комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней», — отметил Чернышенко, комментарий которого приводит аппарат вице-премьера.