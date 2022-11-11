Управление беспилотником войдет в список дисциплин ГТО
16:12 11.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Введение новой дисциплины по управлению беспилотником повысит интерес молодежи к комплексу «Готов к труду и обороне». Об этом в пятницу заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
«Система ГТО и военно-спортивные мероприятия являются мощным стимулом для развития массового и профессионального спорта. Президентом перед нами поставлена цель — к 2030 году не менее 70% россиян должны регулярно заниматься спортом. Возвращение таких дисциплин, как метание спортивного снаряда и стрельба из пневматической винтовки, а также ввод новой дисциплины — управление беспилотником, повысит интерес молодежи комплексу ГТО, сделает их подготовку более комплексной и разносторонней», — отметил Чернышенко, комментарий которого приводит аппарат вице-премьера.
НОВОСТИ
- 16:32 11.11.2022
- Новое правительство Израиля поручено сформировать Нетаньяху
- 16:00 11.11.2022
- МВФ начинает переговоры с Украиной после запроса о многомиллиардной помощи
- 15:32 11.11.2022
- В Кремле не фиксируют готовности Киева к переговорам, поэтому СВО продолжается — Песков
- 15:12 11.11.2022
- ЕС входит в рецессию — осенний прогноз Еврокомиссии
- 15:00 11.11.2022
- Медведев заверил, что «все вернется домой», в Россию
- 14:32 11.11.2022
- Решение Путина не ехать на G20 связано с графиком и необходимостью быть в России — Песков
- 14:12 11.11.2022
- Вооруженные силы РФ завершили переброску войск на левый берег Днепра
- 14:00 11.11.2022
- Херсонская область — регион РФ, никаких изменений в этом быть не может, заявил Песков
- 13:32 11.11.2022
- Дворкович исключил возможность проведения матча за мировую шахматную корону в России
- 13:20 11.11.2022
- Путин не будет выступать на G20 и АТЭС
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать