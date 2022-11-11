Первый зампред правления Сбербанка Александр Ведяхин: Мы ориентированы на возвратность инвестиций

18:08

В текущих экономических условиях Сбер усилил тренд на партнерства с компаниями из других отраслей, чтобы еще больше помогать своим клиентам. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин на пленарной дискуссии форума FINOPOLIS. Модератором сессии выступил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин.

По мнению Александра Ведяхина, сегодня каждая компания, у которой есть несколько миллионов клиентов, вынуждена думать о том, как их удержать. Для этого ей приходится развивать и расширять свой спектр продуктов и услуг, разрабатывать комплексные предложения.

В России существует достаточное количество развивающихся цифровых сервисов, и это хорошо, потому что от такой конкуренции выигрывают потребители. Но нужна и внешняя технологическая конкуренция, чтобы тестировать отечественные решения и стимулировать их дальнейшее развитие, убежден Александр Ведяхин. При этом, по его словам, сегодня Сбер ориентирован на контроль своих издержек и возвратность инвестиций.

«В этом году и в последующие годы мы ориентированы на контроль своих издержек, на четкость инвестиций и на их возвратность, - сказал Александр Ведяхин. - В этой связи мы еще раз пересмотрели свой портфель инвестиций и сфокусировались на ряде стратегических направлений. Кризис — это время возможностей. Ломаются прежние цепочки создания стоимости и способы потребления, но на их месте возникают новые. Так, отключение возможности оплачивать покупки бесконтактно телефоном дало импульс развитию альтернативных способов оплаты, например QR-кодом. И Сбер активно участвует в этих процессах».

Форум инновационных финансовых технологий FINOPOLIS проводит Банк России в партнёрстве с лидерами IT и финансового рынка. Мероприятие стало крупнейшей в стране площадкой для обсуждения и анализа тенденций и возможностей применения современных цифровых технологий в финансовом секторе.