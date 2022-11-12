Через границу с ЕС в этом году Киев экспортировал более 10 млн тонн продуктов - Зеленский
10:20 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Более 10 млн тонн продуктов питания были экспортированы через нашу границу с ЕС и дунайские порты. Благодаря черноморской зерновой инициативе более 10 млн тонн зерна были экспортированы морем», — сказал Зеленский.
Ранее Минэкономики Украины сообщило, что по результатам 10 месяцев общий торговый оборот составил 80,3 млрд долларов, из которых 36,9 млрд приходится на экспорт и 43,4 млрд на импорт. По сравнению с 10 месяцами 2021 года экспорт сократился на 32,3%, а импорт — на 23,9%.
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