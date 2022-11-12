Установление временных рамок на работу зерновой сделки неправильно - Эрдоган
12:50 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я думаю, что было бы неправильно устанавливать там (в рамках зерновой сделки — прим. ТАСС) временные рамки. С другой стороны, на мой взгляд, мы должны хорошо очертить границы этой работы и хорошо ее делать. Другими словами, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, этот шаг может быть совершен для африканских стран. Было бы несправедливо отложить Африку в сторону и отправить [продовольствие] в Европу», — приводит в субботу его слова газета «Миллиет».
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