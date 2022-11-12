Установление временных рамок на работу зерновой сделки неправильно - Эрдоган

12:50 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Турецкие власти считают неправильным установление временных рамок на работу зерновой сделки по вывозу продовольствия и удобрений с Украины и из России. Об этом заявил президент Турции Тайип Эрдоган в интервью турецким СМИ на борту своего самолета, возвращаясь из Узбекистана.



«Я думаю, что было бы неправильно устанавливать там (в рамках зерновой сделки — прим. ТАСС) временные рамки. С другой стороны, на мой взгляд, мы должны хорошо очертить границы этой работы и хорошо ее делать. Другими словами, как сказал [президент РФ Владимир] Путин, этот шаг может быть совершен для африканских стран. Было бы несправедливо отложить Африку в сторону и отправить [продовольствие] в Европу», — приводит в субботу его слова газета «Миллиет».



