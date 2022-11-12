Минск считает, что Польша и Прибалтика специально нагнетают тему миграционного кризиса
13:35 12.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Тема миграционного кризиса искусственно нагнетается исключительно в целях сокрытия истинных мотивов стягивания тысяч военных к белорусской границе. Все заявления сопредельных стран ЕС о гибридных атаках и миграционном давлении со стороны Беларуси идут вразрез с реальными фактами», — говорится в сообщении пресс-службы ГПК Белоруссии в субботу. При этом ведомство ссылается на данные Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ «Фронтекс», которые опровергают заявления Польши и стран Прибалтики о «беспрецедентном наплыве беженцев» с белорусской территории.
«Если посмотреть на статистические данные отчетов, то очевидно, что основной маршрут нелегальной миграции в Евросоюз лежит через Западные Балканы — 60 тысяч незаконных пересечений границы за 2021 год. На восточной границе ЕС, то есть на границе с Беларусью, зафиксировано только 8 тысяч, и это во время пика миграционного кризиса», — отмечает пресс-служба.
НОВОСТИ
- 13:25 12.11.2022
- В РФ снилось число официально зарегистрированных безработных - Голикова
- 12:50 12.11.2022
- Установление временных рамок на работу зерновой сделки неправильно - Эрдоган
- 12:30 12.11.2022
- В Зеленый день Сбера выдачи потребительских кредитов превышают рекордные миллиард рублей в час
- 11:40 12.11.2022
- Геническ стал временной столицей Херсонской области
- 11:30 12.11.2022
- На развитие дорог в ряде регионов кабмин РФ выделит почти 1,6 млрд рублей
- 10:30 12.11.2022
- Из-за проблем в ЕС Украина может столкнуться с с сокращением помощи - СМИ
- 10:20 12.11.2022
- Через границу с ЕС в этом году Киев экспортировал более 10 млн тонн продуктов - Зеленский
- 09:50 12.11.2022
- В порту Сиднея пришвартовался круизный лайнер с 800 заразившимися ковидом
- 09:50 12.11.2022
- За последний год увеличилось негативное информационное влияние на РФ - ФАДН
- 09:45 12.11.2022
- Байден прибыл в в Камбоджу для участия в саммите США - АСЕАН
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать