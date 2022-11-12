Минск считает, что Польша и Прибалтика специально нагнетают тему миграционного кризиса

13:35 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соседние с Белоруссией Польша и страны Прибалтики специально нагнетают тему миграционного кризиса на белорусской границе, чтобы скрыть причины стягивания войск к ней. Об этом заявил Государственный пограничный комитет (ГПК) Белоруссии.



«Тема миграционного кризиса искусственно нагнетается исключительно в целях сокрытия истинных мотивов стягивания тысяч военных к белорусской границе. Все заявления сопредельных стран ЕС о гибридных атаках и миграционном давлении со стороны Беларуси идут вразрез с реальными фактами», — говорится в сообщении пресс-службы ГПК Белоруссии в субботу. При этом ведомство ссылается на данные Агентства Европейского союза по безопасности внешних границ «Фронтекс», которые опровергают заявления Польши и стран Прибалтики о «беспрецедентном наплыве беженцев» с белорусской территории.



«Если посмотреть на статистические данные отчетов, то очевидно, что основной маршрут нелегальной миграции в Евросоюз лежит через Западные Балканы — 60 тысяч незаконных пересечений границы за 2021 год. На восточной границе ЕС, то есть на границе с Беларусью, зафиксировано только 8 тысяч, и это во время пика миграционного кризиса», — отмечает пресс-служба.



