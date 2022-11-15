Российская Арктика теплеет быстрее, чем другие зоны в 3,7 раза - Минприроды

20:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Темпы потепления на территории России превышают среднемировые в 2,5 раза, а в российской арктической зоне — в 3,7 раза. Об этом сообщил замглавы Минприроды РФ Сергей Аноприенко на 27-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP-27).

«По данным российских ученых, темпы потепления на территории России примерно в 2,5 раза превосходят среднеглобальные, а на территории российской Арктики — в 3,7 раза», — сказал он.

Аноприенко добавил, что скорость роста температуры во всех арктических районах значительно повышается в последние 30 лет, температура поднялась за этот период более чем на 4 градуса.