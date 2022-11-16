Шизофрения политиков, обвинивших РФ в ЧП с ракетой, приобретает опасные формы — Карасин

11:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

НАТО и Евросоюзу нужно выстраивать более требовательную систему в сфере публичной информации. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин после прозвучавших безосновательных обвинений в адрес России в связи с инцидентом, связанным с падением ракеты в Польше.

«Польская истерика по поводу упавшей ракеты говорит о растущей шизофрении в умах политиков Запада, которая приобрела опасные формы. Пора бы НАТО и Евросоюзу отстроить более требовательную систему в сфере публичной информации», — написал сенатор в своем телеграм-канале.

«Так и до беды докричаться можно», — добавил Карасин.