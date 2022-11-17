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НОВОСТИ

Польша и Украина пытались в ситуации с ракетой спровоцировать конфликт РФ и НАТО — Небензя

09:00 17.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заявление Варшавы и Украины после инцидента с ракетой в Польше нельзя воспринимать иначе, как попытку спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Об этом заявил в среду на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

«Если бы заседание не было назначено, его бы пришлось бы созвать для обсуждения попыток Украины и Польши спровоцировать прямое столкновение России и НАТО. Сделанные руководством этих двух государств абсолютно безответственные заявления по-другому воспринимать невозможно», — сказал он.

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