Мэр Собянин: Московские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат по контрактам текущего года
12:33 17.11.2022
Московские власти окажут дополнительную поддержку столичным экспортерам. Согласно принятому мэром Сергеем Собяниным решению, им возместят часть затрат по контрактам 2022 года. Предполагается, что городские компании-экспортеры смогут возместить часть затрат на реализацию продукции за пределами России по контрактам, заключенном в нынешнем году. Ранее возмещению подлежали документально подтвержденные экспортерами затраты только за последние три финансовых года, предшествующих году, в котором подавалась заявка.
Максимальный размер субсидии составит 3 млн руб., но не более 50% от объема экспортной выручки и налогов, которые были уплачены в бюджет Москвы. По данным столичных властей, в 2019-2021 годах были одобрены 94 заявки на 72 млн руб.
Нынешний год стал непростым для российских компаний-экспортеров в связи с нестабильной внешнеэкономической ситуацией, вынужденным изменением географии экспорта, а также разрушением прежних логистических цепочек. В связи с этим городские компенсации части затрат за 2022 год дадут московским компаниям-экспортерам возможность выйти на новые международные рынки и сохранить темпы развития.
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