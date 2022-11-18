Сбер повысил ставки по вкладам в юанях
14:28 18.11.2022
С 18 ноября Сбер увеличил ставки по вкладам в юанях. По вкладу «Новые возможности» максимальная ставка достигла 1,5% годовых, по «Вкладу в юанях» — 1,05% годовых. Раньше — 0,2 и 0,55% годовых соответственно. Остальные параметры депозитов не изменились.
«Мы не только значительно повысили ставки, но и предлагаем клиентам выгодный курс конвертации рублей и долларов в юани, что увеличивает совокупную доходность вкладов, - отметил Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка. - Думаю, сейчас самое подходящее время, чтобы диверсифицировать сбережения и перевести часть из них в китайский юань. Максимальные ставки предусмотрены для клиентов, которые оформят вклад на три года».
Вклад «Новые возможности» открывается с конверсией из долларов США. Клиенту нужно иметь в банке вклады, счета или банковские карты в долларах США на общую сумму от 5000 долл. на конец дня 13 октября. Срок вклада — 3, 6, 12, 24 и 36 месяцев. Проценты начисляются ежемесячно. Минимальная сумма вклада — 7 тыс. юаней, максимальная не ограничена. Этот вклад также доступен в рублях.
«Вклад в юанях» открывается на 1, 2, 3, 6, 12, 24 или 36 месяцев. Минимальная сумма вклада — 10 тыс. юаней, максимальная не ограничена.
Деньги конвертируются из долларов или рублей в юани автоматически — по курсу на дату открытия депозита. Оформить оба вклада можно в СберБанк Онлайн и в офисах банка.
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