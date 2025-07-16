Более половины американцев не одобряют политику Трампа — опрос

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11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Рейтинг неодобрения политики президента США Дональда Трампа достиг рекордно высокого уровня. Об этом свидетельствуют результаты опроса исследовательской службы YouGov.

Около 55% американцев не одобряют деятельность президента, 41% опрошенных оценивает ее положительно.