0
0
0
НОВОСТИ

Париж не участвует в инициативе по отправке Киеву вооружений США — Politico

10:32 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Франция не намерена участвовать в инициативе по передаче Украине оружия США, которая будет профинансирована европейскими странами. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.

Газета поясняет, что президент Франции Эмманюэль Макрон давно выступал за то, чтобы европейцы поощряли собственное оборонное производство, закупая оружие у производителей Европы.

«Париж не присоединится к инициативе по покупке оружия США по этой причине», — пишет издание.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

10:20 16.07.2025
52% российских студентов учатся в вузах РФ платно — Минобрнауки
0
70
10:05 16.07.2025
Экономика Украины сократилась минимум в два раза — Азаров
0
103
10:00 16.07.2025
Трамп заявил, что будет бороться с Китаем «очень дружелюбно»
0
109
09:32 16.07.2025
В России планируют ввести учет домашних питомцев
0
177
09:20 16.07.2025
Пропавший на пути в Магадан вертолет нашли разрушенным, экипаж, вероятно, погиб
0
179
09:05 16.07.2025
Первые поставки ЗРК Patriot по сделке с НАТО об оружии для Украины уже начались — Трамп
0
214
09:00 16.07.2025
За ночь уничтожены восемь БПЛА над регионами РФ и Азовским морем
0
194
21:15 15.07.2025
Передавать Киеву дальнобойное оружие Америка не планирует - Трамп
0
737
20:49 15.07.2025
Трамп заявил, что не занимает чью-либо сторону в конфликте на Украине
0
716
19:15 15.07.2025
Власти Франции нашли способ сэкономить 7,1 млрд евро
0
818

Возврат к списку