Париж не участвует в инициативе по отправке Киеву вооружений США — Politico
10:32 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Франция не намерена участвовать в инициативе по передаче Украине оружия США, которая будет профинансирована европейскими странами. Об этом со ссылкой на источники пишет издание Politico.
Газета поясняет, что президент Франции Эмманюэль Макрон давно выступал за то, чтобы европейцы поощряли собственное оборонное производство, закупая оружие у производителей Европы.
«Париж не присоединится к инициативе по покупке оружия США по этой причине», — пишет издание.
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