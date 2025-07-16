США депортировали осужденных за жестокие преступления мигрантов в Эсватини
12:05 16.07.2025 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
США депортировали группу осужденных за жестокие преступления мигрантов в Эсватини в рамках практики высылки нелегалов в страны, гражданами которых они не являются. Об этом сообщила пресс-секретарь Министерства внутренней безопасности США Триша Маклафлин.
«Рейс для депортации [мигрантов] в безопасные третьи страны приземлился в Эсватини на юге Африки. Этот рейс доставил людей с настолько редкими варварскими [наклонностями], что их родные страны отказались принять их обратно», — написала она на своей странице в соцсети X. По словам чиновницы, американские власти депортировали граждан Вьетнама, Йемена, Кубы, Лаоса и Ямайки, отбывавших наказание в США за убийства и изнасилования.
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