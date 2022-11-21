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Токаев побеждает на выборах главы Казахстана с 81,31% голосов — предварительные данные ЦИК

09:05 21.11.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Действующий президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побеждает на прошедших в воскресенье выборах главы государства во всех регионах страны и набирает 81,31% голосов. Такие предварительные данные озвучил на брифинге в понедельник председатель Центральной избирательной комиссии республики Нурлан Абдиров.

«Токаев Касым-Жомарт Кемелевич — 6 456 392 голосов, или 81,31% голосов избирателей», — сказал он. Абдиров отметил, что эти данные представлены территориальными комиссиями областей и городов Шымкент, Алма-Ата и Астана.

На предыдущих выборах главы государства 9 июня 2019 Токаев набрал 70,96% голосов избирателей.

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